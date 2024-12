Calciomercato.it - Milan, furia Fonseca: “Arbitro fattore negativo, mancanza di rispetto nei nostri confronti”

Leggi su Calciomercato.it

Si ferma la rincorsa del: i rossoneri cadono sul campo dell’Atalanta e pagano dazio ancora una volta nel finaleIldi Paulosembrava di essere in grado di poter portare a casa il pareggio, ma alla fine l’ha spuntata l’Atalanta nel derby del Gewiss Stadium.Paulodopo Atalanta-(LaPresse) – Calciomercato.itNiente da fare per ildi Pauloche cade sul campo dell’Atalanta nel derby lombardo, secondo anticipo della quindicesima giornata del campionato di Serie A. Una sconfitta – quella maturata al Gewiss Stadium con il gol di Ademola Lookman nel finale di partita – che arriva dopo la vittoria con l’Empoli (seguita da quella in Coppa Italia sul Sassuolo) che aveva rilanciato le ambizioni dei rossoneri in campionato.A fine partita, intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico rossonero Pauloha analizzato la prova dei suoi, puntando il dito contro la direzione arbitrale del fischietto Federico La Penna della sezione arbitrale di Roma 1: “L’è stato undi questa partita, era chiaro l’errore sul primo gol, ha cambiato la partita” ha subito sentenziato Paulo, esternando tutto il suo malcontento per l’episodio di inizio partita che ha permesso all’Atalanta di sbloccare il risultato con il gol dell’ex Charles De Ketelaere, appoggiatosi su Theo Hernandez per colpire di testa e battere Mike Maignan sul cross di Marten de Roon.