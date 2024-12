Ilrestodelcarlino.it - Manuel, scatta la gara di solidarietà: “Il tablet glielo lo ricompro io”

Pesaro, 7 dicembre 2024 – Unadi. Sarà il Natale che si avvicina, o il cuore grande di pesaresi e non, fatto sta che la storia di, il bambino affetto da autismo che ha perso mercoledì scorso il preziosocon cui comunica, mentre andava alla scuola dell’Infanzia “il Giardino fantastico”, sta commuovendo molte persone. E tra queste, qualcuno ci ha scritto, con un messaggio breve e chiaro: “io”. Perchè il, in effetti, ancora non è stato ritrovato, e a questo punto è difficile che salterà fuori. Ed è proprio questo il problema. Perchè se ilrispuntasse fuori, pere sua mamma, Marybel, 29 anni, sarebbe tutto più semplice. Perchè il problema, in questa storia, non sono i soldi. Quel, compreso il programma particolare che aiutaa comunicare (si chiama Liar) è vero che costa molto (solo il programma, 1200 euro), ma quei soldi al tempo a Marybel glieli ha dati il Servizio sanitario nazionale, essendo un supporto per bimbi autistici.