L' Italia del fioretto Foconi e le azzurre conquistano l' oro in Asia

AGI - Ilè sempre fucina di trionfi, medaglie e tante soddisfazioni per la schermana. Dalle pedane dell'Indoor Gymnasium di Busan in Corea del Sud a quelle della 'Takasaki Arena' in Giappone, per un 'sabato bestiale' per l'in: fiorettiste d'oro e Alessiotrionfatore nella vibrante e combattuta finale conclusa all'ultima stoccata (15-14) sul compagno di nazionale Filippo Macchi. A Busan a griffare il successo azzurro, il terzo complessivo in questa edizione della Coppa del mondo al femminile dopo quelli di Martina Favaretto a Tunisi e Elena Tangherlini ieri nell'individuale, sono state quattro magiche fiorettiste, Arianna Errigo, Anna Cristino, Favaretto e Tangherlini che in finale hanno nettamente sconfitto gli Stati Uniti per 45 a 35. Il cammino delle fiorettistene era iniziato con la larga vittoria sulla Romania agli ottavi di finale (45-13), proseguito con il successo sulla Cina (45-32) e quello schiacciante in semifinale sulla Francia (45-19).