Latina sgomberato bivacco in via Virgilio

Leggi su Ilfaroonline.it

, 7 dicembre 2024- La Polizia di Stato – Questura dinella giornata di ieri, venerdì 6 dicembre 2024 ha nuovamente coordinato uno specifico servizio straordinario per il contrasto alle situazioni di degrado in questo capoluogo, in conformità a quanto disposto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e per soddisfare una crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini.Gli operatori della Polizia di Stato, in collaborazione con equipaggi dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Provinciale e della Polizia Locale, hanno effettuato numerosi controlli concentrati presso il Villaggio Trieste, il quartiere Nicolosi e l’area di Piazza Santa Maria Goretti. I servizi hanno avuto inizio nel primo pomeriggio e sono proseguiti sino a sera inoltrata.