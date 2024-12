Lanazione.it - La più grande unità navale costruita in Italia dal dopoguerra. Nave Trieste, la scheda e i numeri

Livorno, 7 dicembre 2024 – Per rendersi conto dell’imponenza della, la nuova ammiraglia della Marina Militare, basta guardare ai. È lunga 245 metri, larga 36, l’equipaggio può arrivare a mille persone ed ha una stazza di 38mila tonnellate, che la rendono la piùindal. Lapossiede spiccate capacità di condurre operazioni di assalto anfibio assicurando una prolungata persistenza in area di operazioni con elevata autonomia logistica. È dotata di modernissime apparecchiature e può raggiungere una velocità di circa 25 nodi. Ci sono voluti due anni per costruirla e quattro per allestirla, e ci hanno lavorato più di mille persone. Dal ponte di volo di questa portaerei possono decollare elicotteri ed F35. È unaanfibia multiruolo, dotata anche di un bacino di sbarco allagabile al di sotto dell'aviorimessa, che serve a far sbarcare mezzi anfibi.