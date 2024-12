Gaza ostaggio in video chiede accordo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.00 Hamas ha diffuso unin cui si vede undetenuto ada 420giorni il quale invita la popolazione israeliana a proseguire le proteste per indurre il governo a raggiungere un. L'si chiama Matan Zangauker, ha 25 anni ed era stato rapito dalla sua casa nel Kibbutz Nir Oz la mattina del 7 ottobre del 2023. Ilnon è datato, ma sembra essere stato girato di recente per dimostrare che Zangauker è ancora in vita. La compagna di Zangauker era stata rapita con lui, ma era stata liberata un anno fa.