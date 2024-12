Ilrestodelcarlino.it - Eventi festività 2024-25 a Sarsina: inaugurazione, concerti e spettacolo pirotecnico

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si parte oggi, 7 dicembre, a, con gliper le-25, con l’(ore 15.30) presso la Sala mostre dei Miti ed eroi, lettura animate per bambini e famiglie promosso dal museo archeologico, in collaborazione con Trame. Domani 8 dicembre alle 12,30, sempre alla Sala mostre, la presentazione del presepe animato, cui seguirà alle ore 18 il rito dell’accensione delle luminarie in piazza Plauto accompagnato da brulè e tombolone e dalla musica della banda Città di. Passiamo a sabato 21 dicembre con la Corale diche alle ore 20.30, in Cattedrale si esibirà "In cantando - Concerto di Natale" e il pomeriggio del giorno dopo, 22 dicembre, alle 17.30 sarà la volta del "Concerto" della Banda dial Teatro "Silvio Pellico". Il giorno della vigilia 24 dicembre, ore 16.