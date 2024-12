Ilgiorno.it - Dante e l’ultimo Re Mago. Questa volta a teatro va in scena un’altra storia

Una performance teatrale che mette inil capolavoro diAlighieri, un viaggio nell’animo umano passando attraverso l’Inferno della Commedia, in uno spettacolo che mescola rappresentazione moderna e tradizione delpopolare di piazza. E poi la vicenda del quarto Re, arrivato in ritardo alla natività rispetto ai più celebri tre perché impegnato a mettere in pratica le virtù del Vangelo. Fine settimana all’insegna dele delle grandi storie del passato in Brianza. Stasera a Biassono si respireranno l’aria e i versi della Divina Commedia: alle 21 sul palco del cineSanta Maria di via Segramora arriverà l’attore Eugenio Di Fraia che interpreterà lo spettacolo “Itiner- Siamo Inferno“, una rappresentazione emozionante elaborata dalla compagnia Naufraghi InVersi.