Corea del Sud Yoon Suk-yeol si salva dall’impeachment manca il quorum Le manifestazioni non si fermano

Il presidente sudnoSuksi èto per ora,: l’uscita dall’aula dei deputati del suo partito ha impedito che venisse raggiunto ilper il voto, con solo 195 presenti sui 200 necessari. L’opposizione tuttavia potrebbe chiedere la ripetizione della procedura, probabilmente già questo mercoledì. Il leader del partito di maggioranza, Han Dong-hoon, aveva dato come inevitabili le dimissioni del Presidente, ma alla fine si è dimesso lui. LeLa mozione di impeachment si è innescata dopo la decisione del presidentedi dichiarare la legge marziale martedì sera, un atto che è stato successivamente ritirato sei ore dopo a causa della bocciatura del Parlamento. Si è sollevata così un’ondata di indignazione tra i cittadini, portando adi protesta in tutto il Paese.