Amici 24, puntata 8 dicembre con i Pinguini, Aiello, De Sica

Nella nuovadel pomeridiano di24 ospiti in studio iTattici Nucleari,e Christian DeTorna come ogni domenica d’autunno il tradizionale appuntamento con il pomeridiano didi Maria De Filippi, in onda alle ore 14.00 su Canale 5. A giudicare la gara di canto sarà l’attore e regista Christian De, al cinema a Natale con Cortina Express. A giudicare la gara di ballo Alberto Matano, giornalista e conduttore, con il ballerino Gabriele Rossi.A giudicare la gara di improvvisazione toccherà al coreografo Marcello Sacchetta, gli inediti adche si esiberà con il nuovo singolo Tutto sbagliato. Ospiti iTattici Nucleari, freschi dell’uscita del nuovo album Hello World e pronti per tornare in tour negli stadi nell’estate 2025 e che si esibiranno sulle note del singolo Islanda.