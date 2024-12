Lanazione.it - Volley, esame capolista per la Verodol Casciavola

(Pisa), 6 dicembre 2024 - Torna al Pala Pediatrica laCBDche dopo la sconfitta, anche rocambolesca, patita ad Agliana, affrontano, sabato 7 alle 21, il Delfino Pescia,indiscussa del campionato ed imbattuta fino alla scorsa settimana quando un po’ a sorpresa, è caduta sul campo di Follonica. La formazione pistoiese ha mantenuto l’ossatura della squadra che ha fatto bene nella scorsa stagione, aggiungendo alcuni elementi di ottima qualità ed i numeri, otto vittorie e solo nove set persi, sono a dimostrare l’ottimo lavoro fatto in estate dalla società. In casa rossoblù l’imperativo è togliersi dalla testa il finale della scorsa partita e concentrarsi piuttosto sui primi due set giocati ad un buon livello e dominati nel punteggio. In casa rossoblù si lavora alacremente al recupero di Barsacchi e di Centi, ma difficilmente entrambe potranno essere a disposizione di coach Tagliagambe, per la schiacciatrice ci sarà da aspettare ancora.