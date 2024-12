Lanazione.it - Via alla sperimentazione. Ambulatorio per casi lievi. Giorni di rodaggio e ritardi

Il Pir, l’di presa in carico tempestiva dei cittadini con problemi sanitari di natura non grave, è in. Il punto di intervento rapido sperimentale si è messo in moto in settimana dopo due mesi di ritardo e accumulando altridi ritardo per la messa a punto e la formazione dei team nella casa della salute di via fra Bartolomeo.di assestamento in attesa che il Pir sia messo in condizione di svolgere tutte le funzioni sanitarie e di presa in carico dei pazienti inviati dal medico di famiglia onde evitare di rivolgersi al pronto soccorso ed ingolfare il servizio di urgenza con. Come fanno sapere dall’Asl Toscana centro, anche il Pir della sede Prato centro est, entrerà a regime con la prossima settimana. "Gli ambulatori (sono 6 in tutto, 3 a Firenze, 1 a Empoli e 1 a Pistoia) sono in fase di completamento per quanto riguarda la dotazione diagnostica e pur essendo già effettivamente operativi, lo saranno pienamente a partire dprossima settimana", dicono ddirezione dell’Asl.