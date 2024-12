Quotidiano.net - Tante idee originali per stupire e stupirsi durante le feste

Leggi su Quotidiano.net

PER TIFOSI FESTOSI In prossimità delle, Hermet, il marchio che veste la casa dei tifosi più appassionati, ha pensato a un modo speciale per rendere il Natale ancora più magico. Oltre ai prodotti a tema calcio, come le tute da casa e pigiami, arriva una nuova irresistibile collezione di gnomi di peluche e cuscini a forma di pallone da calcio, fino ai morbidi plaid agnellati nei colori della squadra del cuore.DI STILE I pouf Cecile, di CPNR, incarnano la perfetta sintesi tra versatilità e stile. Discreti, ma di carattere, sono coordinati alla poltrona della stessa serie (che include anche il comodino in legno con cassetti laccati), perfetti anche in da soli. In legno di Iroko, con rivestimento in tessuto di alta qualità, sono sapientemente lavorati e rifiniti artigianalmente.