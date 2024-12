Thesocialpost.it - Sinner e il gran rifiuto a Sanremo: “Ho di meglio da fare”. E la Rete si scatena

Leggi su Thesocialpost.it

Durante una serata leggera come i Supertennis Awards, Piero Chiambretti ha lanciato una proposta scherzosa a Jannik: partecipare come ospite al prossimo Festival di. La risposta del tennista, però, è stata altrettanto diretta: “No, ho dida”. Parole che hanno fatto subito il giro del web, tra chi le ha considerate un po’ troppo taglienti e chi le ha applaudite per la loro schiettezza.Un “” che divide il pubblicoLa risposta dinon ha lasciato indifferenti i fan e gli appassionati. Alcuni l’hanno accusato di essere snob: “Com’è che non si perde un evento di Binaghi e poi snobba?”, si legge in. Altri, però, difendono la sua scelta: “ha il diritto di concentrarsi su ciò che ritiene importante. E il tennis, per lui, viene prima di tutto”.