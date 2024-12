Lanazione.it - Si schianta contro un albero, muore a 76 anni

Foligno (Perugia), 6 dicembre 2024 – Tragedia a Foligno, in via IV Novembre. Una donna di 76è morta in un incidente stradale: era alla guida della sua auto, una Renault Modus, quando è finitaunlungo la strada. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. L’auto della donna ha impattato frontalmenteil grosso: l’urto è stato violento e per la 76enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto la polizia municipale di Foligno, i vigili del fuoco e il 118.