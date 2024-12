Quando l’errore diventa Arte | Fabio Ricciardiello e il dialogo tra Proprietà Intellettuale e Tecnologia

Leggi su Ildenaro.it

L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale.Lo scorso 19 novembre, Milano ha ospitato un evento che ha intrecciatoe diritto in unsenza precedenti. INTELLECTUAL PROPERTY – Crush. Dall’Idea alla Tutela, il progetto firmato daè stato presentato nello studio legale Campa Avvocati, nell’ambito del ciclo di incontri Dialoghi sotto le guglie del Duomo. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Jaumann, storico punto di riferimento nella tutela delladal 1937, ha offerto al pubblico una riflessione profonda e innovativa sulla creatività nell’era digitale.