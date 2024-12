Anteprima24.it - Picchiarono e rapinarono giovane disabile: tre arresti

Tempo di lettura: < 1 minutoSi scagliarono contro unaper portarle via cellulare e portafogli, provocandole lesioni. Era il mese di giugno scorso: a distanza di sei mesi dall’accaduto, i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata e gli agenti della squadra mobile della Questura di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta dalla Procura, nei confronti di tre persone accusate di rapina aggravata in concorso. I fatti sarebbero avvenuti a San Giuseppe Vesuviano: protagonista una ventennedi origini marocchine. Gli inquirenti sarebbero riusciti a risalire all’identità dei tre sia grazie alle immagini catturate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, sia attraverso l’identificazione effettuata dalla vittima grazie ad alcune fotografie.