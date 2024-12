Oasport.it - Paolo De Laurentiis: “Dietro Paltrinieri e Quadarella non c’è nessuno. Curtis può diventare la punta di un nuovo ciclo”

Ultimi giorni di attesa in vista dei Campionati Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta, in programma a Budapest dal 10 al 15 dicembre, con l’Italia che proverà a recitare un ruolo da protagonista nonostante la rinuncia di alcune stelle come Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi e Gregorio. Di questo e di tanto altro si è parlato nella primata di Swim Zone, trasmissione di approfondimento sul nuoto condotta da Enrico Spada e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Aglaia Pezzato (ex velocista azzurra olimpionica a Rio 2026) eDe, storico giornalista del Corriere dello Sport. Sulle assenze di tanti big a Budapest, Deha dichiarato: “La Coppa del Mondo post-olimpica devi farla subito, così dopo possono andare in vacanza. Così invece chi viene dall’Olimpiade e fa la Coppa del Mondo, prende un giusto riconoscimento economico e poi si riposa, anche perché questoolimpico è stato di tre anni.