Tuttivip.it - “Non ci posso credere”. Grande Fratello, Javier fa crollare Lorenzo: “Stai bollendo di rabbia”

Leggi su Tuttivip.it

Il 6 dicembre, sulla casa delsono passati numerosi aerei con messaggi di affetto e sostegno, in particolare perMartinez. Il pallavolista ha ricevuto lodi dai fan per la sua capacità di instaurare rapporti positivi sia con Mariavittoria Minghetti che con Helena Prestes. Tra gli inquilini,Spolverato non ha nascosto una punta di invidia per il sostegno ricevuto dal compagno di avventura, una reazione che non è sfuggita a Stefano Tediosi, che ha ironizzato sul suo atteggiamento.Dopo aver chiuso definitivamente con Shaila,ha cercato di ricostruire i legami che aveva trascurato, compreso quello con. Negli ultimi giorni i due hanno avuto diverse conversazioni, durante le quali il pallavolista ha dato alcuni consigli aper aiutarlo a reintegrarsi nel gruppo e a recuperare il suo spirito iniziale.