'Miss arrosticino' fa il colpaccio ad Affari tuoi: la vincita a 6 cifre

Il giorno 6 dicembre 2024, ad, è arrivato il tanto atteso turno di Chiara dall'Abruzzo, conosciuta da molti come “Miss”, un soprannome affettuoso coniato da Stefano De Martino. La giovane concorrente si è distinta per il suo coraggio e la sua capacità di mantenere la calma, regalando al pubblico una partita memorabile. Nonostante le pressioni e i momenti di tensione, è riuscita a conquistare unastraordinaria, con un montepremi a seiche rientra tra i più alti mai offerti dal programma. Questo premio, tra i tre più importanti messi in palio, è finito direttamente nelle sue tasche, segnando un momento di grande gioia per lei e per il pubblico in studio.Codice biglietto Lotteria Italia del 6 dicembre 2024Durante la puntata, Stefano De Martino, in apertura, ha avuto il compito di annunciare il codice vincente della Lotteria Italia per il 6 dicembre 2024.