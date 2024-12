Lanazione.it - Masterplan bis al governo. I residenti: "È un sogno". Ma Sesto non si arrende

La notizia, anticipata ieri da La Nazione, della presentazione del nuovodell’aeroporto di Peretola alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale-Via- Vas del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica provoca reazioni opposte. C’è chi plaude al possibile via in tempi brevi dello scalo fiorentino e chi, invece, pensa ancora che le criticità poste dalla vecchia commissione, ora scaduta, siano insormontabili. "Una notizia meravigliosa – commenta Andrea Fossi che da anni si batte per la nuova pista e riporta le richieste deidi Brozzi, Peretola e Quaracchi – speriamo che i lavori partano presto perché la situazione è invivibile. Questa volta abbiamo fiducia. A quanto so al progetto hanno lavorato in tanti e bene, quindi auspico davvero che le risposte alle obiezioni poste dalla commissione siano approfondite e convincenti".