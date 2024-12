Glieroidelcalcio.com - L’allenatore in Italia, storia di un mestiere -parte 3-

indi unQuesto articolo, come i due precedenti, ha come riferimento il volume Gli allenatori di calcio in: unasocioculturale.Dal Supercorso ad oggi: l’evoluzione della Scuola AllenatoriIl piano proposto da Italo Allodi per la Scuola Allenatori venne in buonarealizzato, segnando una svolta epocale nelladel Settore Tecnico. Si voltava pagina rispetto alle precedenti esperienze dei corsi, cambiando profondamente metodologia, programma ed impostazione didattica. Lo strumento fu rappresentato dal cosiddetto Supercorso. Le caratteristiche erano quelle di un corso para universitario. Il programma comprendeva materie inusuali (sociologia, psicopedagogia, sessuologia, alimentazione, psicologia, materie giuridiche e sociali, i compiti del sindacato, le questioni fiscali, la medicina sportiva applicata al calcio).