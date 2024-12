Ilrestodelcarlino.it - Incidente in A14 a Riccione, camion prende fuoco. Tre feriti

, 6 dicembre 2024 – Un gravesi è verificato nella serata di giovedì nel trattose dell’autostrada A14, causando il ferimento di tre persone, di cui una in condizioni critiche. L’episodio, avvenuto intorno alle 21, ha coinvolto un tir e una macchina. Secondo le prime ricostruzioni, un tir che viaggiava in direzione sud ha perso il controllo all’altezza del casello di. Il mezzo si è intraversato, finendo contro il new jersey centrale e sfondandolo parzialmente. Dall’altra parte della carreggiata, in direzione nord, sopraggiungeva un’auto con due persone a bordo. La vettura è stata colpita dai detriti e ha iniziato a sbandare violentemente. L’impatto ha provocato lo scoppio delle gomme, portando il veicolo a carambolare fino are. Immediatamente è scattato l’allarme che ha mobilitato vigili del, sanitari del 118 e la Polizia autostradale.