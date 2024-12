Anteprima24.it - Il Benevento 5 sfida la capolista Feldi Eboli, Ramon: “Uniti per conquistare punti importanti”

Tempo di lettura: 2 minutiConquistato il primo storico successo in Serie A, il5 vuole dare una svolta alla propria stagione. La 9^ giornata mette di fronte i giallorossi e la, reduce dallo spettacolare 5-5 nel derby salernitano con Sala Consilina e ancora imbattuta in campionato. Un impegno ostico per i ragazzi di mister Centonze, rigenerati dalla vittoria casalinga nello scontro diretto con la Pirossigeno Cosenza e con l’arma in più rappresentata dal neo-arrivato Titon, subito a disposizione del tecnico. Per il derby campano riflettori nuovamente accesi al PalaTedeschi, domani ore 18.30 con diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5: il club giallorosso ha accolto la richiesta delle volpi di invertire il campo causa indisponibilità del PalaSele.