Anteprima24.it - FOTO/ All’Auditorium Tanga di scena il cardone, un invito al rispetto e alla valorizzazione delle tradizioni

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiIl, piatto tipico del Natale del cittadino beneventano “doc”, è stato al centro di un convegnoal rione Libertà, organizzato dConfraternita del(ovviamente). L’incontro era finalizzato a focalizzare l’attenzione su questa piatto definito iconico e sulle sue qualità nutrizionali ed alimentari grazie ad una degustazione preparata dall’Istituto Alberghiero Le Streghe. Ad indicare il valore intrinseco di questo piatto è stata la nutrizionista Caterina Luciano. La dottoressa ha sottolineato come il, in sé, non può essere considerato come un prodotto ipercalorico, beninteso se assunto in quantità ragionevoli. La nutrizionista ha ricordato che il brodo o le polpettine apportino proteine; e l’aggiunta (eventuale) di pinoli comporti anche l’acquisizione di sali minerali.