Ecocardiografo in memoria del figlio 18enne scomparso

Forlì, 6 dicembre 2024 – Da un dolore profondo è nato un gesto di speranza. Ieri, nel reparto di Cardiologia dell’ospedale ‘Morgagni-Pierantoni’, la famiglia Lattuneddu ha donato unindi Antonio, ilqualche anno fa a soli 18 anni per un arresto cardiaco. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi rappresentanti del mondo sanitario e civile, tra cui Carmine Pizzi, nuovo direttore del reparto e professore dell’Università di Bologna, Giorgio Martelli, direttore del presidio ospedaliero, Marcello Galvani, presidente dell’Associazione Cardiologica Forlivese, e don Roberto Rossi, parroco di Regina Pacis. Alberto Lattuneddu, titolare della farmacia Malpezzi, ricorda con tenerezza il: “Antonio amava generosamente la vita in ogni singola sfaccettatura in modo profondo.