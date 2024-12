Liberoquotidiano.it - E.ON Italia: volontariato sociale e ambientale per un futuro equo, giusto e sostenibile

(Adnkronos) - • Il purpose di E.ON “It's on us to make new energy work” guida le azioni dell'impresa nel percorso verso un cambiamento reale a favore di una transizione che non lascia indietro nessuno• Diverse le attività diaziendale che hanno coinvolto i dipendenti dell'azienda, per il supporto della comunità e delle fasce di popolazione in difficoltà e per la tutela dell'ambiente6 dicembre 2024 - Nel contesto dinamico di oggi, imprese, istituzioni, comunità e singoli individui sono chiamati ad intraprendere iniziative e azioni intenzionali e responsabili per garantire una transizione verso modelli di produzione e consumo sostenibili giusta e accessibile per tutti. Ciò è infatti possibile solo se tutti gli individui contribuiscono a dar vita ad un sistema capace di tenere in equilibrio l'equità, la sostenibilità economica e il rispetto dell'ambiente, anche attraverso modelli energetici green e accessibili a tutti.