Come sta Gustavo Rodriguez prime notizie dall’ospedale sul papà di Belen dopo il grave incendio

, noto al grande pubblicoil padre della celebre showgirl Belén, è attualmente in condizioni graviessere rimasto coinvolto in unavvenuto a Gallarate, nella mattinata del 5 dicembre 2024. L’incidente si è verificato in un capannone industriale, dovestava utilizzando uno spaziodeposito. Le fiamme, di origine accidentale secondo leindagini, hanno causato ustioni di secondo grado al volto e alle braccia dell’uomo.>> “Oltre ogni ipotesi”.e Stefano De Martino, da segreto a scoop clamorosoL’è scoppiato pocole 10:00 in una zona industriale del quartiere Arnate. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e soccorrere, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Varese.