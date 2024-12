Metropolitanmagazine.it - Ci sono Cesare Cremonini e Luca Carboni, Stromae, Paola Iezzi, tra i nuovi singoli 6 dicembre

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il duetto tra due grandi artisti del panorama nostrano, il ritorno di una superstar del pop internazionale,tra iin uscita nella giornata odierna del 6– San: Per il secondo estratto di Alaska Baby, l’artista ha scelto uno dei brani più intensi dell’ultimo album, nel quale si avvale del feat di, segnando il ritorno alla musica del cantautore a distanza di due anni. Un nuovo delicato inno alla città natale delle due voci del brano, già molto amato tra i fan.e Pomme – Ma Meilleure Ennemie: La collab tra i due artisti è parte della colonnara di Arcane League Of Legends, ed accompagna uno dei momenti chiave della serie Netflix che accompagna il videogame Riot, League Of Legends. Questo inno emotivo, scritto e composto dai due artisti insieme a Luc Van Haver e Alex Seaver, arriva in un momento cruciale del terzo e ultimo atto di Arcane.