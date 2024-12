Lettera43.it - Chi è David Sacks, scelto da Trump come “zar” per l’IA e le crypto

Leggi su Lettera43.it

Donaldhail ricco imprenditore hi-tech, alleato di lunga data di Elon Musk,consulente sule le criptovalute. «Sono lieto di annunciare che sarà lo zar dellee dell’intelligenza artificiale della Casa Bianca», ha postato sul suo profilo Truth Social il tycoon. «Ha la conoscenza, l’esperienza commerciale, l’intelligenza e il pragmatismo per rendere l’America il chiaro leader globale in entrambe le aree». Una volta assunto il ruolo, lavorerà su un «quadro giuridico in modo che l’industria degli asset digitali tragga vantaggio dalla chiarezza di cui necessita». Parallelamente,sarà anche responsabile della «preservazione della libertà di espressione online» e del contrasto della «censura delle Big Tech» oltre che incaricato di trovare una regolamentazione del