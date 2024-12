Agrigento | 3 B&B abusivi sequestrati dai carabinieri

Leggi su Dayitalianews.com

del NAS di Palermo, nel contesto delle attività di contrasto alle irregolarità nel settore alberghiero e ricettivo, hanno effettuato verifiche presso diverse strutture turistiche nella provincia di. Gli accertamenti si sono concentrati sulle condizioni igienico-sanitarie, sugli aspetti strutturali e sulla regolarità delle autorizzazioni. Nel corso dei controlli, tre strutture ricettive, del valore totale di circa 1,3 milioni di euro, sono state sottoposte a sequestro amministrativo in quanto completamente abusive, prive di qualsiasi tipo di autorizzazione. Inoltre, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo superiore a 2.500 euro.Le infrazioni più comuni riscontrate hanno riguardato l’assenza della SCIA, la presenza di gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, l’uso di insegne non conformi e l’ampliamento non autorizzato degli spazi e del numero di posti letto disponibili.