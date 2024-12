Zonawrestling.net - Trish Stratus:”Il mio ritiro non sarà completo senza un match con Nia Jax”

La WWE Hall of Famerè lontana dal chiudere il capitolo della sua leggendaria carriera. Sebbene il suo ultimoufficiale sia stato un brutale Steel Cagecontro Becky Lynch a Payback 2023,sta stuzzicando i fan con l’idea di un ultimo epico incontro prima di appendere definitivamente gli stivali al chiodo. In un’intervista con Scott Fishman di TVInsider, la sette volte Campionessa femminile WWE ha rivelato una sorprendente opinione sull’attuale Campionessa femminile WWE, Nia Jax.“Nia Jax, sono così felice che sia tornata” ha detto. “Ha una grande pre. Sta dominando alla grande. Mi piace molto guardarla. Ho questa strana idea: non penso di potermi ritirare completamente finché non sarò stata lanciata come una bambola da lei. È strano? Immaginate? Poi potrò ritirarmi.