Terremoto in Iran occidentale | epicentro nel Khuzestan magnitudo 57

Terremoto in Iran occidentale: epicentro nel Khuzestan, magnitudo 5,7

Undi5,7 ha colpito stamattina l’, provocando paura tra la popolazione locale. L’è stato individuato dall’US Geological Survey a circa 36 chilometri a sud-ovest di Masjed Soleyman, nella provincia del, a una profondità di 10 chilometri.Secondo le prime informazioni, il sisma si è verificato nelle prime ore del giorno, causando tremori avvertiti chiaramente in un’ampia area della regione. Al momento, non sono state segnalate vittime o feriti, ma le autorità locali stanno effettuando sopralluoghi per valutare eventuali danni alle infrastrutture e alle abitazioni.Il, area ricca di risorse petrolifere e strategica per l’economiaiana, è occasionalmente soggetta ad attività sismica, anche se episodi di questa intensità rimangono relativamente rari.