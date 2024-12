Superlega Mundo Deportivo | si continua a lavorare al progetto 60 club hanno dato la disponibilità

Leggi su Sportface.it

Ilnon è ancora tramontato definitivamente. Lo riporta ““, che spiega come la società A22 ci stia ancora lavorando ed ha contattato oltre 100per sondare il terreno. La risposta è stata positivache all’incirca 60 si sono detti disponibili ad aderire. Rispetto aliniziale presentato nel 2021, tuttavia, sono previste varie novità. La prima riguarda il format: non più un girone unico ma tre livelli. La Star League con le migliori 16 (provenienti prevalentemente dai top-5 campionati europei), la Gold League con altre 16 squadre e la Blue League con 32.Pronti a cambiare anche i criteri d’ammissione (un Bayer Leverkusen che vince la Bundesliga accederebbe direttamente alla Star League), così come il numero di partite che una squadra disputerebbe (possibile una riduzione da 19 a 17, come per l’attuale Champions).