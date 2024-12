Ilveggente.it - Sinner, non lo diresti mai: quel vizio insopportabile

, c’è qualcosa che non sai a proposito del numero 1 del mondo.Sul suo conto sappiamo ormai tutto. Più o meno. Ci sono aspetti della sua vita che non conosceremo mai e poi mai, infatti, essendo lui un tipo estremamente riservato che non ama parlare di sé se non in ottica sportiva. Ciò nonostante, nel tempo abbiamo di sicuro imparato a conoscerlo meglio, ad avere contezza di alcuni lati del suo carattere che, adesso, non ci sono più del tutto estranei., non lomai:(LaPresse) – Ilveggente.itSappiamo, per esempio, che Jannikè un tipo scaramantico, benché solo in campo. Quando gioca ha cura di passare sulle righe che delimitano l’area di gioco solo in un certo modo, come se questa abitudine lo preservasse, in un certo senso, dalla sventura e dalla cattiva sorte.