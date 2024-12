Ruba in un esercizio commerciale pontino ma non si accorge delle telecamere… Denunciato 61enne

Leggi su Dayitalianews.com

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Terracina hanno deferito in stato di libertà un uomo di 61 anni di origine campana, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di furto aggravato, continuato.Effrazione e Furto nel Cuore di TerracinaNella mattinata di ieri, i Carabinieri sono intervenuti presso unsu segnalazione del gestore, che aveva notato l’effrazione di una porta d’ingresso. Nonostante l’intrusione, non risultava mancare nulla all’interno dei locali. Tuttavia, a breve distanza, un distributore self-service era stato visibilmente danneggiato, con il furto di 53 euro in contanti dal dispositivo.Immagini di Sorveglianza DecisiveI Carabinieri hanno prontamente visionato le immaginitelecamere di sicurezza poste nell’area interessata.