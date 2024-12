Napolipiu.com - Raspadori si gioca tutto in una notte: la scelta di Conte per Lazio-Napoli

L’attaccante azzurro parte dall’inizio nella sfida di Coppa Italia all’Olimpico.lo blinda: niente cessione a gennaio.Giacomoè pronto a riprendersi il. L’attaccante azzurro avrà la sua occasione questa sera all’Olimpico contro la, nella sfida di Coppa Italia che rappresenta un’opportunità cruciale per sbloccarsi in questa stagione ancora a secco di gol.Antonioha già chiarito la sua posizione sultore ex Sassuolo: “È un calciatore intelligente, stiamo provando delle cose con lui e mi aspetto delle conferme stasera. Jack alza la qualità del palleggio, delle conclusioni in porta, quindi ho la necessità di vederlo dall’inizio così come altri. stiamo lavorando tanto, proviamo ed ho bisogno di verifiche altrimenti resta teoria”.Una fiducia confermata anche dal presidente De Laurentiis, che ha respinto diverse proposte arrivate per il classe ’99 durante questa finestra di mercato.