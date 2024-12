Lanazione.it - Paura al parco Mendez. Liceali rapinati col coltello : "Dateci soldi e merende"

C’è preoccupazione e anche molta amarezza tra i ragazzi e i genitori dopo quanto accaduto l’altro ieri alla fermata del minimetrò nei pressi delChicoin via Cortonese. Due bulli più grandi hanno aggredito un gruppetto di sei studenti della prima classe del Liceo Alessi all’uscita della scuola, per rapinarli,alla mano, degli spiccioli che avevano in tasca. "Il fatto – racconta la madre di uno di loro, che stava aspettando il figlio alla fermata – è molto grave, anche perché denota grande sfrontatezza da parte dei due giovani, pronti ad impugnare un’arma in pieno giorno per poche lire senza pensare alle conseguenze di un simile gesto". Il brutto episodio è successo martedì alla fermata dei mezzi pubblici all’ingresso del. I due hanno avvicinato i seie hanno tirato fuori ilper farsi consegnare i