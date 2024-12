Amica.it - Non esiste una combinazione più chic per il periodo delle Feste di fine anno

Ildiè denso di occasioni per sfoggiare outfit eleganti e d’effetto, senza mai rinunciare allo stile. Lo shopping è concesso ma a volte basta anche riscoprire i pezzi fondanti del proprio armadio per colpire nel segno. Spesso è infatti il modo in cui i capi sono combinati fra loro a fare la differenza. Perché quindi non andare sul sicuro e mettere insieme due classici intramontabili come soprabito lungo e pigiama di seta per colpire nel segno.Se il primo non manca mai nell’armadio femminile, il secondo può essere aggiunto senza dubbi amletici, visto che si rivelerà di sicuro un jolly da giocare in mille occasioni diverse. In versione completo o spezzato, dentro o fuori dal letto.