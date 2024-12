Lanazione.it - Nomine: Giorgio Corretti nuovo responsabile della psichiatria pisana nell’Asl

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 5 dicembre 2024 – Il dottorè stato nominatodirettoresi è laureato all’Università di Pisa nel 1998 specializzandosi innel 2003 e nel 2005, ha conseguito a Siena il diploma di perfezionamento in sessuologia medica. Prima di arrivare a Pisa è stato direttoredelle Valli Etrusche edell’unità funzionale salute mentale adultiValdera, precedentemente è stato dirigente medico a La Spezia all’interno dell’SPDC (servizi psichiatrici di diagnosi e cura) dell’ospedale. Il dottorha svolto anche attività di ricerca all’Università di Pisa con uno studio sui pazienti con disturbi dell’umore. Inoltre, ha conseguito un master in psicoterapia ed ipnosi e un perfezionamento in terapia biosistemica.