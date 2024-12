Thesocialpost.it - Napoli, piastra precipita da una finestra e centra una donna: ricoverata in ospedale

Leggi su Thesocialpost.it

in prognosi riservata lageorgiana di 43 anni colpita alla testa da unadi metallo lunga 53 centimetri e larga 22 piovuta dal secondo piano di un palazzo in piazza Garibaldi. L’episodio è accaduto fa all’altezza del civico 49 ad angolo con via Milano.Leggi anche: San Cesareo, scontro tra due camion: c’è una vittima, traffico nel caosLaè statata in strada ada unadi metallo, piovuta improvvisamente da un terrazzino al secondo piano di un edificio. Ferita gravemente alla testa, la vittima è stata portata ine si trova in prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia dell’Cardarelli. La procura ha aperto un’ inchiesta sull’incidente avvenuto nella piazza affollata. L'articoloda unaunainproviene da The Social Post.