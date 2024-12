Lanazione.it - Missione ex Banci . Sarà centro di ricerca dell’Agenzia spaziale

Leggi su Lanazione.it

Undiper studiare e analizzare il materiale extraterrestre. Prato si candida insieme alla Regione, gli atenei toscani e all’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf), ad ospitare una delle quattro sedi a livello mondialeitaliana. E c’è di più: l’area individuata per ilè quella dell’ex. Una doppia soddisfazione: per essere stati scelti dall’Asi come sede die, nel contempo, per aver trovato una importante risposta all’eterna domanda sul futuro dell’exche non ha mai trovato una soluzione concreta. Dafieristico, a hub del tessile, tante ipotesi che di fatto non si sono mai concretizzate in un nulla di fatto. Ora la svolta con lo stanziamento in bilancio di 4 milioni del Comune e 2 milioni dalla Regione per la realizzazione dell’immobile che dovrà ospitare scienziati e ingegneri.