Lapresse.it - Milano, aggredisce la moglie in tribunale: il pm chiedeva l’archiviazione per stalking

Paura inoggi pomeriggio quando un uomo, indagato a piede libero per atti persecutori contro la, ha aggredito la donna e la gip Sonia Mancini.Attimi di tensioneÈ successo durante l’udienza fissata per le 15.10 in cui la pm Maria Cardellicchio aveva chiesto di archiviare le accuse dinei suoi confronti per una denuncia dellariguardante episodi del 2022. Da quanto si apprende l’indagato avrebbe dato in escandescenza e pronunciato frasi come “vi taglio la testa” e “vi brucio tutti”. Si è avvicinato minacciosamente prima alla donna, presente nell’aula del settimo piano delcon il suo legale e con la quale ha un contenzioso aperto per l’affidamento del figlio, e poi a pochi centimetri dalla faccia della giudice per le indagini preliminari chiamata a giudicare sul suo caso.