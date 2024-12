Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: si parte!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:10:03 7.. c5 8. Dd2. Siamo ancora in territorio popolarissimo, allo magistrale e simil-magistrale ci sono ben più di cinquemila partite con questa posizione.10:02 6. O-O 7. O-O. Arrocco corto. Posizione, questa, stragiocata a tutti illi.10:01 3. Ab4+ 4. Ad2 Ae7 5. Ag2 d5 6. Cf3. All’atto pratico è la struttura della Catalana combinata con quella del Gambetto di Donna Rifiutato, per farla breve.10:00 Anzi, con 3. g3 si entramente nel territorio della Catalana!10:00 Si comincia ed è 1. d4 Cf6 2. c4 e6. Indiana.9:57 Ecco i due allaera e Maurice Ashley a fare i convenevoli.9:55 E mentre “the Quick” arriva, dall’altrac’è una versione di “Chilling” che vede il cinese semplicemente seduto dietro alla tenda di una finestra con calma olimpica.