LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: posizione pari, due riflessioni infinite dell'indiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:12 Con 20 minuti e 27 secondi sull’orologio,gioca 24. Db5.13:09 23 minuti per.13:06ora ha poco più di 25 minuti a disper 16 mosse ed è sotto il tempo che ha ancora il cinese (26’58”).13:05è tornato.13:03se ne va dallaera nell’attesa, del resto ha praticamente speso quasi tre quarti d’ora ad aspettaresu due mosse (la 22a e ora la 24a).13:01 Attenzione, ad ogni modo, perché il fatto che ora si sia equalizzato il tempo potrebbe ancora dare adito a qualche tipo di situazione particolare. Va detto che su quasi tutti i piani del Bianco il Nero ha la risorsa Bxc5 che verrà controbilanciata rapidamente dalla ricattura in breve del Cavallo in b6.12:58 C’è comunque stata una semplificazione importante, adessosta cercando di capire il piano da mettere insieme mentre il tempo è ritornato a essere quasi, come lo è anche la