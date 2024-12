Napolipiu.com - Lazio-Napoli, super Caprile: para il rigore a Zaccagni all’esordio! Il dato incredibile sui penalty

L’estremo difensore azzurro si confermarigori: numeri impressionanti dagli undici metri con una percentuale di successo del 41,67%.Eliasi è presentato nel migliore dei modi alla sua prima da titolare con il. Il portiere azzurro, schierato dal primo minuto nella sfida di Coppa Italia contro la, ha subito lasciato il segnondo il calcio dia Mattiache lui stesso aveva causato.Una prodezza che non sorprende chi conosce i numeri dell’ex Empoli dagli undici metri. Il giovane estremo difensore vanta infatti statistiche impressionanti sui tiri dal dischetto: 5 rigoriti su 12 affrontati in carriera, con una percentuale di successo del 41,67%.Lata suconferma quindi il feeling speciale dicon i calci di, confermando le doti che lo hanno fatto emergere come uno dei portieri più promettenti del panorama italiano.