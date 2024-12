Primacampania.it - L’Assemblea dei Soci di Consac sancisce l’ingresso del Comune di Polla

VALLO DELLA LUCANIA, Salerno – “Il Consiglio di amministrazione ha portato avanti un lavoro importante in questi tre anni: abbiamo profuso un grande impegno per fare diunaetà moderna, all’avanguardia e gestita secondo le tecniche più efficienti. Una realtà in grado di affrontare al meglio tutte le nuove sfide che ci aspettano, a cominciare da quelle tecnologiche”. Così Gennaro Maione, presidente di, dopo la recente Assemblea degli azionisti. Appuntamento durante il quale è stato sancitodi un nuovo, quello di.Sempre nel corso del, poi, è stato annunciato che anche altri 22 centri dell’area Cilento-Vallo di Diano saranno gestiti da: “sono state infatti già avviate diverse conferenze dei servizi – riprende Maione – e si confida in tempi celeri di completare questo percorso”.