Sport.quotidiano.net - Juve, torna Vlahovic: sarà titolare contro il Bologna

Leggi su Sport.quotidiano.net

Torino, 5 dicembre 2024 –Dusan. E’ una notizia. L’attaccante serbo si è ristabilito dal fastidio muscolare accusato in nazionale eilè pronto a riprendersi la titolarità al centro dell’attacco. Motta ritrova il centravanti, dopo un periodo di continui adattamenti con Timothy Weah, e ci si attende una pericolosità maggiore nella fase offensiva dei bianconeri, spesso imbrigliati da una fase di possesso senza uno sbocco davanti. Tempi più lunghi invece per Nico Gonzalez, così sugli esterni ci si affiderà ancora a Yildiz e Conceicao. RientraSabatoil, ex squadra di Thiago Motta, laritroverà Dusanal centro dell’attacco, e non è una notizia banale. Oltre a ritrovare un centravanti, Milik è ancora fuori, Thiago avrà davanti un giocatore che in carriera è stato molto prolificoi rossoblù.