Inter l’incubo infortuni continua | Inzaghi non avrà il Big a disposizione col Parma

Il tecnico dell’ad essere alle prese con l’o di un big in vista della sfida col.L’si avvicina all’importante sfida contro il, in programma venerdì 6 dicembre, con l’obiettivo di consolidare il proprio cammino in campionato e mantenere alta la concentrazione in un periodo fitto di impegni. La squadra si prepara a questo anticipo con alcune buone notizie sul fronte dell’infermeria, ma anche con situazioni ancora da monitorare attentamente.Lo staff tecnico, consapevole della necessità di gestire al meglio le energie, sta lavorando per garantire una rosa il più possibile completa in vista dei prossimi impegni ravvicinati. Il programma settimanale è stato calibrato per dosare i carichi di lavoro, evitando rischi per i giocatori in fase di recupero e al contempo preparando al meglio chi sarà chiamato a scendere in campo.