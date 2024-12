Ilfattoquotidiano.it - Il presidente del Senato La Russa: “Io antifascista? Non potrò mai essere accomunato ai violenti di sinistra degli anni Settanta”

“C’è qualche giornalista diche ricordi un solo caso di violenza attribuita alla destra con le stesse modalità usate daidi? Io non ne conosco. Se ce n’è, deveun caso davvero raro perché non mi è noto. Sicuramente a Milano non c’è stato. E non mi dite che questi cattivissimi di destra, se avessero voluto, non avrebbero potuto rispondere pan per focaccia. Non apparteneva e non appartiene neanche alla mitologia di destra il colpire una persona sotto casa in quei modi”. È uno dei passaggi dell’intervento deldellaIgnazio La, durante la presentazione del libro “Sergio Ramelli, una storia che fa ancora paura” di Guido Giraudo presso la Sala Tatarella della Camera dei deputati, dove ha presenziato il gotha di Fratelli d’Italia, da Fabio Rampelli al neo-capogruppo del partito meloniano alla Camera, Galeazzo Bignami.